Велосипедистку насмерть задавил трактор в Новозыбкове

Смертельная авария произошла на улице Красногвардейской в городе Новозыбкове. 41-летний водитель трактора «Беларус» с прицепом сбил 54-летнюю велосипедистку. Женщина получила тяжелые травмы и умерла на месте ДТП.

54-летняя велосипедистка погибла под колёсами трактора в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Вязьме установили памятник электровозу ВЛ-60 В преддверии 20-летия компании ОАО «РЖД» на территории эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная открыли памятник электровозу серии ВЛ-60. В торжественном мероприятии приняли участие глава Вяземского района Инна Демидова, заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Базаров, а также работники и ветераны железнодорожной отрасли. — Этот труженик магистрали, который сегодня встал на вечную стоянку, – выражение нашей признательности,

На татами — юниоры В Смоленске прошли соревнования дзюдоистов, посвящённые памяти Михаила Егорова. Турнир по дзюдо состоялся в преддверии двух знаменательных дат – 1160-летия со дня основания Смоленска и 80-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Сила духа и тела В соревнованиях приняли участие 250 юношей и девушек в возрасте до 15 лет из регионов ЦФО, Республики Беларусь, а также