Виновник ДТП в Мглинском районе получит от 5 до 12 лет лишения свободы

Выяснилось, что 46-летний водитель, по неосторожности убивший своего пассажира, был пьян.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области, Происшествие произошло 3 мая 2021 года в Мглинском районе. Пьяный водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась. Множество травм получил 35-летний пассажир, его госпитализировали. Но спасти в медучреждении не смогли, он скончался.

Водителя машины обвинили в нарушении правил дорожного движения и убийстве по неосторожности.

Уголовное дело направлено в суд. Житель Брянщины получит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.