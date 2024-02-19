Виновника ДТП с пострадавшими ищут брянские полицейские

Брянские полицейские ищут свидетелей аварии с двумя пострадавшими на трассе «Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью». Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Брянские полицейские ищут свидетелей аварии, которое произошло 13 февраля 2024 года около 10 часов 25 минут на 10 км автодороги «Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью». Водитель, предположительно на «Ладе Веста» белого цвета, выезжая со второстепенной дороги из посёлка Новые Дарковичи задел «ВАЗ 21091». Легковушку отбросило на «встречку» под грузовик Shacman. 52-летний водитель «ВАЗ» и его 49-летняя пассажирка с травмами попали в больницу. А предполагаемый виновник ДТП скрылся.

Полиция просит свидетелей ДТП обратиться в дежурную часть ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области 8(4832) 74-36-84 или по номеру 8-910-237-77-77.