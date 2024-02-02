Виновника смертельного ДТП в Брянске суд отправил в колонию

Виновника аварии в Брянске, в которой погиб подросток, суд отправил в колонию на восемь лет. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о смертельном ДТП. Приговор выслушал 60-летний житель посёлка Белые Берега.

30 сентября прошлого года пьяный мужчина за рулём «ВАЗ 21122» выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом «Минск». 16-летний байкер получил тяжёлые травмы и умер в больнице спустя несколько дней.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии общего режима. С него также взыскали полмиллиона рублйе компенсации морального вреда и более 110 тысяч рублей в счёт возмещения расходов на погребение. Решение не вступило в законную силу.