Виновника смертельного ДТП в Брянске суд отправил в колонию
Виновника аварии в Брянске, в которой погиб подросток, суд отправил в колонию на восемь лет. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о смертельном ДТП. Приговор выслушал 60-летний житель посёлка Белые Берега.
30 сентября прошлого года пьяный мужчина за рулём «ВАЗ 21122» выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом «Минск». 16-летний байкер получил тяжёлые травмы и умер в больнице спустя несколько дней.
Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии общего режима. С него также взыскали полмиллиона рублйе компенсации морального вреда и более 110 тысяч рублей в счёт возмещения расходов на погребение. Решение не вступило в законную силу.
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