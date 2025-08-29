Виновника смертельной аварии брянский суд отправил в колонию

Виновника аварии, в которой погиб мотоциклист, брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о смертельной аварии. На скамье подсудимых оказался 59-летний житель Выгоничского района.

В апреле 2024 года фигурант за рулём автомобиля Lada Vesta при повороте с главной дороги на территорию заправочной станции выехал на встречную полосу. Он создал помеху для мотоцикла Kawasaki. 36-летний байкер из Брянска упал и получил смертельные травмы.

Суд отправил виновного на год в колонию-поселение и лишил его права управлять транспортными средствами на два года. Приговор не вступил в законную силу.