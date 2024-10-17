Виновника смертельной аварии брянский суд отправил в колонию
Виновника аварии с двумя погибшими брянский суд отправил в колонию на три с половиной года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Навлинского района рассмотрел уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Приговор выслушал 38-летний житель Брянского района.
Утром 26 октября прошлого года на трассе М-3 «Украина» в Навлинском районе водитель допустил занос грузового автомобиля «ИВЕКО». Фура выехала на полосу встречного движения и врезалась в два автомобиля ВАЗ. Два человека погибли, а ещё трое — получили тяжёлые травмы.
Суд приговорил виновного к трём с половиной года в колонии-поселении. В пользу потерпевших с виновного суд взыскал 3,6 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Читайте также
Новости регионов
В итоге – лидеры
В Смоленске прошёл первый Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код», который объ- единил более 500 ребят от 14 до 35 лет из 55 регионов России и Белоруссии. Для начинающих айтишников и молодых специалистов мероприятие стало отличным шансом заявить о себе, успешно стартовать в профессии и открыть новые карьерные лифты. «Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране
Со знаком плюс
Проект областного бюджета на 2025 год и дальнейший плановый период стал темой заседания правительства региона, которое состоялось на прошлой неделе под председательством губернатора Василия Анохина. «На протяжении последних двух недель всей командой плотно работали над подготовкой этого основополагающего документа. При его формировании учли пожелания и предложения смолян, озвученные в ходе поездок по районам. Также взяли
На новых мощностях: Краткие итоги выставки «Золотая осень»
В Москве завершилось одно из значимых и масштабных событий в области сельского хозяйства – 26-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Для гостей был организован стенд Смоленской области, на котором были представлены достижения в пищевой промышленности, растениеводстве, животноводстве и науке. Там же можно было попробовать продукцию местных предприятий. Участие в выставке приняла и команда региона во