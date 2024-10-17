Виновника смертельной аварии брянский суд отправил в колонию

Виновника аварии с двумя погибшими брянский суд отправил в колонию на три с половиной года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Навлинского района рассмотрел уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Приговор выслушал 38-летний житель Брянского района.

Утром 26 октября прошлого года на трассе М-3 «Украина» в Навлинском районе водитель допустил занос грузового автомобиля «ИВЕКО». Фура выехала на полосу встречного движения и врезалась в два автомобиля ВАЗ. Два человека погибли, а ещё трое — получили тяжёлые травмы.

Суд приговорил виновного к трём с половиной года в колонии-поселении. В пользу потерпевших с виновного суд взыскал 3,6 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.