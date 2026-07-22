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Происшествия

Виновного в гибели пенсионерки жителя Сельцо суд отправил в колонию на пять лет

2026, 22 июля 10:32
Виновного в гибели пенсионерки жителя Сельцо суд отправил в колонию на пять лет
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Виновного в гибели пенсионерки жителя Сельцо суд отправил в колонию на пять лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о смертельной аварии. На скамье подсудимых оказался 45-летний житель города Сельцо. 

Вечером 27 мая прошлого года фигурант за рулём автомобиля Toyota Corolla на улице Кирова на пешеходном переходе сбил пожилую женщину. С места происшествия водитель скрылся. Потерпевшая погибла.

Суд приговорил виновного к пяти годам в колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортными средствами на два года. В пользу дочери погибшей взыскана компенсация морального вреда в один миллион рублей. В законную силу решение не вступило.

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