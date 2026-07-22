Лжебанкиры обманули семерых брянцев на прошлой неделе

2026, 22 июля 08:37

Лжебанкиры похитили почти 10 миллионов рублей у семерых брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе жертвами телефонных и сетевых мошенников стали 18 жителей Брянской области. Потерпевшие лишились 16 503 000 рублей.

Почти в половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали брянцев о подозрительных действиях со счетами картами. Потерпевшие сами называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Некоторым жертвам мошенники предлагали перевести сбережения на якобы безопасные банковские счета. Всего лжебанкиры со счетов семерых потерпевших похитили 9 542 000 рублей.