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Криминал

Полицейские задержали подозреваемых в краже в посёлке Локоть рецидивистов

2026, 22 июля 09:12
Полицейские задержали подозреваемых в краже в посёлке Локоть рецидивистов
Источник фото

Полицейские задержали двух рецидивистов, подозреваемых в краже техники из гаража в посёлке Локоть. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

20 июля в полицию обратилась 73-летняя жительница посёлка Локоть. В её отсутствие на территорию домовладения проник вор. Из незапертого гаража злоумышленник забрал шлифовальную машинку.

Полицейские по горячим следам установили личности подозреваемых в краже. Двое безработных местных жителей в возрасте 48 и 53 лет уже были судимы за нарушение неприкосновенности жилища, угрозу убийством, умышленное причинение вреда здоровью и угон. 

Мужчин правоохранители задержали. Сбыть похищенное имущество злоумышленники не успели. Шлифовальную машинку полицейские у них изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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