Полицейские задержали двух рецидивистов, подозреваемых в краже техники из гаража в посёлке Локоть. Об этом сообщили в региональном УМВД.
20 июля в полицию обратилась 73-летняя жительница посёлка Локоть. В её отсутствие на территорию домовладения проник вор. Из незапертого гаража злоумышленник забрал шлифовальную машинку.
Полицейские по горячим следам установили личности подозреваемых в краже. Двое безработных местных жителей в возрасте 48 и 53 лет уже были судимы за нарушение неприкосновенности жилища, угрозу убийством, умышленное причинение вреда здоровью и угон.
Мужчин правоохранители задержали. Сбыть похищенное имущество злоумышленники не успели. Шлифовальную машинку полицейские у них изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».