Владелицу брянского кафе осудили за взятку полицейскому
Владелица кафе в Дятьково получила условный срок за взятку полицейскому. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд города Дятьково рассмотрел уголовное дело о покушение на дачу взятки. На скамье подсудимых оказалась 47-летняя хозяйка кафе.
14 января 2023 года в заведении побывали полицейские и выявили факты продажи контрафактного алкоголя без лицензии. Владелица решила избежать ответственности и откупиться от правоохранителей. Она положила в сумку полицейского 100 тысяч рублей. Сотрудник от взятки отказался.
Суд назначил предпринимательнице полтора года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.
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