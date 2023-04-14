Владелицу брянского кафе осудили за взятку полицейскому

Владелица кафе в Дятьково получила условный срок за взятку полицейскому. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд города Дятьково рассмотрел уголовное дело о покушение на дачу взятки. На скамье подсудимых оказалась 47-летняя хозяйка кафе.

14 января 2023 года в заведении побывали полицейские и выявили факты продажи контрафактного алкоголя без лицензии. Владелица решила избежать ответственности и откупиться от правоохранителей. Она положила в сумку полицейского 100 тысяч рублей. Сотрудник от взятки отказался.

Суд назначил предпринимательнице полтора года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.