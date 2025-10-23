Владимира Стрельцова из Жуковского района ищут полицейские и волонтёры. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал житель деревни Красный Бор Жуковского района Владимир Владимирович Стрельцов. 34-летний мужчина перестал выходить на связь с родными 11 октября 2025 года. К поискам присоединились волонтёры и полицейские.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, русые волосы, серые глаза, рыжая борода. Во что мужчина был одет неизвестно.

Сведения о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.