Во взрыве на унечском заводе обвинили инженера-технолога

Размер ущерба от ЧП превысил 1 миллион рублей.

СУ СК РФ по Брянской области завершил расследование уголовного дела о взрыве в ООО «Унечский завод тугоплавких металлов».

В нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба, обвиняют бывшего старшего инженера-технолога предприятия.

Следствие установило, что вечером 22 июня 2020 года следствие нарушения старшим инженером-технологом ООО «УЗТМ» требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, в цехе по производству ферросплавов произошло неконтролируемое воспламенение шихтовой смеси. Взрыв привел к возгоранию промышленного оборудования и конструкций производственного помещения.

В результате заводу был причинен ущерб в размере более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для дальнейшей передачи материалов в суд.