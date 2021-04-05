Во взрыве на унечском заводе обвинили инженера-технолога

Размер ущерба от ЧП превысил 1 миллион рублей.
СУ СК РФ по Брянской области завершил расследование уголовного дела о взрыве в ООО «Унечский завод тугоплавких металлов».
В нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба, обвиняют бывшего старшего инженера-технолога предприятия.
Следствие установило, что вечером 22 июня 2020 года следствие нарушения старшим инженером-технологом ООО «УЗТМ» требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, в цехе по производству ферросплавов произошло неконтролируемое воспламенение шихтовой смеси. Взрыв привел к возгоранию промышленного оборудования и конструкций производственного помещения.
В результате заводу был причинен ущерб в размере более 1 миллиона рублей.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для дальнейшей передачи материалов в суд.
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