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Водитель Audi сбил 72-летнюю женщину на парковке в Брянске

2021, 06 сентября 12:30 Происшествия
Водитель Audi сбил 72-летнюю женщину на парковке в Брянске
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Водитель выезжал задним ходом.

72-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Бежицком районе Брянска. 5 сентября около 14.10 на парковке у дома № 34 по улице Почтовой пожилую женщину сбил 32-летний водитель Audi. Автомобилист выезжал с парковки задним ходом.

У пенсионерки диагностировали ушиб мягких тканей правой голени и правого голеностопного сустава и подкожные гематомы. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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