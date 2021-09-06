Водитель Audi сбил 72-летнюю женщину на парковке в Брянске

Водитель выезжал задним ходом.

72-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Бежицком районе Брянска. 5 сентября около 14.10 на парковке у дома № 34 по улице Почтовой пожилую женщину сбил 32-летний водитель Audi. Автомобилист выезжал с парковки задним ходом.

У пенсионерки диагностировали ушиб мягких тканей правой голени и правого голеностопного сустава и подкожные гематомы. По факту ДТП полицейские проводят проверку.