Водитель автомобиля погиб в аварии в Брянске накануне вечером

2026, 16 июля 11:35

Водитель автомобиля погиб в аварии в Брянске накануне вечером. Об этом сообщили городском отделе ГИБДД.

Поздним вечером 15 июля в районе дома №99 по улице Речной в Брянске произошла авария. 65-летний водитель за рулём автомобиля Chevrolet сместился вправо для выполнения разворота. В этот момент в машину врезался мотоцикл Kawasaki. 29-летний байкер ехал в попутном направлении. От удара иномарка перевернулась.

Водитель Chevrolet от полученных травм умер на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Мотоциклист с переломами и другими тяжёлыми травмами госпитализирован в реанимацию больницы.

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля за последние два года семь раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости В момент ДТП он не был пристегнут ремнём безопасности.

На мотоциклиста инспекторы составили протокол за отсутствие государственных регистрационных знаков на транспортном средстве. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.