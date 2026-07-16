Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Водитель автомобиля погиб в аварии в Брянске накануне вечером

2026, 16 июля 11:35
Водитель автомобиля погиб в аварии в Брянске накануне вечером
Источник фото

Водитель автомобиля погиб в аварии в Брянске накануне вечером. Об этом сообщили городском отделе ГИБДД. 

 

Поздним вечером 15 июля в районе дома №99 по улице Речной в Брянске произошла авария. 65-летний водитель за рулём автомобиля Chevrolet сместился вправо для выполнения разворота. В этот момент в машину врезался мотоцикл Kawasaki. 29-летний байкер  ехал в попутном направлении. От удара иномарка перевернулась. 

Водитель Chevrolet от полученных травм умер на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Мотоциклист с переломами и другими тяжёлыми травмами госпитализирован в реанимацию больницы. 

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля за последние два года семь раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости В момент ДТП он не был пристегнут ремнём безопасности.

На мотоциклиста инспекторы составили протокол за отсутствие государственных регистрационных знаков на транспортном средстве. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

Метки: , , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

На улице Спартаковской в Брянске ограничат движение в четверг
16 июля 08:25
На улице Спартаковской в Брянске ограничат движение в четверг
350 заражённых златкой ясеней срубили в Брянске
15 июля 17:36
350 заражённых златкой ясеней срубили в Брянске
Более тысячи брянских школьников вышли на работу в летние каникулы
15 июля 16:36
Более тысячи брянских школьников вышли на работу в летние каникулы

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15848) брянск (7057) ДТП (2806) ГИБДД (2376) прокуратура (2141) уголовное дело (2083) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1689) мчс (1562) коронавирус (1272) дороги (1110)