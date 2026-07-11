Чемпионка России провела мастер-класс для брянских боксёров

2026, 11 июля 16:31

Чемпионка России провела мастер-класс для брянских боксёров. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Накануне в спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» в городе Брянске прошёл мастер-класс для юных боксёров. Тренировку провела Мастер спорта России международного класса по боксу Елена Бабичева. Серебряный призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр чемпионата мира и чемпионка России продемонстрировала технику ведения боя и поделилась секретами мастерства. Такое она ответила на вопросы ребят и рассказала о своём пути в большом спорте.