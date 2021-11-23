Водитель Ford погиб в ДТП с «КамАЗом» в Дятьковском районе

По факту аварии полицейские проводят проверку.

Смертельная авария произошла 22 ноября около 17.15 в Дятьковском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 45-летний водитель Ford Focus, двигаясь от Фокино в сторону деревни Березино, врезался в попутный «КамАЗ» под управлением 38-летнего водителя.

Водитель Ford Focus погиб. У него взяли биологические образцы для определения состояния опьянения.

В ГИБДД установили, что «КамАЗ» не проходил технический осмотр, грузовик не оборудован тахографом. Шины имеют остаточную глубину рисунка протектора шин менее норматива, правая передняя фара неисправна, на бортах самосвального кузова наварены металлические пластины для увеличения объема кузова без разрешения ГИБДД. У водителя «КамАЗа» отсутствует полис ОСАГО.

Также на месте аварии полицейские выявили недостатки в содержании улично-дорожной сети в виде загрязнения проезжей части.

Возбуждены административные дела.