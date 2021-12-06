Водитель «КамАЗа» тяжело ранен в ДТП с фурой под Суземкой

У большегруза занесло прицеп.

Один человек пострадал в результате столкновения фуры и грузовика в Суземском районе. Авария произошла 5 декабря около 12.25 на 12-м километре дороги Суземка – Украина.

Как сообщает областная ГИБДД, 29-летний водитель MAN с прицепом, двигаясь от Брянска к Суземке, при повороте допустил занос прицепа и столкнулся со встречным «КамАЗом» с прицепом под управлением 41-летнего водителя. От удара «КамАЗ» вылетел в кювет.

Водителя «КамАЗа» госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом левой верхней трети плечевой кости со смещением, переломом лучевой кости, закрытым переломом ребер слева, пневмотораксом слева и ушибом головного мозга.