Водитель квадроцикла погиб в брянском селе

28-летний водитель квадроцикла погиб в аварии в селе Погарского района. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Синьковская села Кистер в Погарском районе. 28-летний не справился с управлением квадроцикла Stels. Транспорт вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

Водитель умер на месте. 25-летний пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Оба пострадавших были без мотошлемов. Водительского удостоверения у погибшего не было.