Водитель «Лады» влетел в памятник в сквере Камозина в Брянске

Бежицкий автомобилист двигался задним ходом и врезался в гранитный монумент. О случившемся он сам сообщил в ГИБДД.

Цветы возложили к Вечному огню в Смоленске В Смоленске к Вечному огню возложили цветы в честь 78-й годовщины освобождения Смоленска от фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра. В церемонии возложения в Сквере памяти героев приняли участие глава города Смоленска Андрей Борисов и председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова, После минуты молчания в честь памяти о павших воинах к

Смолян предупредили о пасмурной погоде 26 сентября В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали, какая погода ожидает смолян в воскресенье, 26 сентября. 26 сентября в Смоленске и области снова будет пасмурно, однако, днем начнет проясняться. Дождь пройдет ночью небольшой, но местами умеренный, а днем ожидается небольшой дождь. Утром в отдельных районах ляжет слабый туман. Ветер подует северо-западный, 7-12 м/с, местами

241 км дорог отремонтируют в Смоленской области В Смоленской области планируют отремонтировать 241 км дорог в рамках «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. В 2021 году в плане – замена дорожного покрытия на 27 участках дорог в регионе. Участки находятся в Демидовском, Духовщинском, Велижском, Гагаринском, Новодугинском, Руднянском, Сафоновском и Холм-Жирковском районах. В городе Смоленске ремонт провели

Завершилась реконструкция пешеходного перехода в Смоленске В Смоленске завершена реконструкция пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Ново-Ленинградская. Одноуровневый переход длиной 22 м и шириной 3 м оснастили автоматической светозвуковой сигнализацией, предупреждающей о приближении поезда. Для безопасности и удобства пешеходов уложен резинокордовый настил, заменивший старое железобетонное покрытие, обновлена система освещения, знаки и плакаты безопасности. Переход оборудован S-образными накопительными площадками. Перемещаясь

Российские семьи могут оформлять билеты в купе по льготному тарифу В рамках исполнения постановления Правительства РФ № 875 от 09.06.2021 года, направленного на поддержку и развитие внутреннего туризма, российские семьи могут оформлять билеты в купе по льготному тарифу. Это дает им возможность чаще путешествовать поездами дальнего следования. Билеты по льготному тарифу семьи с одним или несколькими детьми смогут купить до конца 2021 года. Тариф рассчитывается