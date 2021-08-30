Водитель микроавтобуса протаранил Ford Focus на Сталелитейной в Брянске

Пострадал водитель легковой иномарки.

Один человек пострадал в результате аварии в Бежицком районе Брянска. ДТП произошло 29 августа около 21.05 у дома № 1/1 по улице Сталелитейной.

Как сообщает областная ГИБДД, 54-летний водитель микроавтобуса Volkswagen LT при повороте налево с улицы Шоссейной не уступил дорогу и врезался в Ford Focus, 31-летний водитель которого ехал по главной со стороны улицы Литейной.

Водителя Ford госпитализировали с ушибом головного мозга средней тяжести.

При проверке водителя микроавтобуса с использованием системы «Паутина» полицейские выявили один факт нарушения правил использования ремней безопасности. На автомобилиста составили административный материал.