Водитель мопеда получил переломы в ДТП на брянской трассе
Молодой водитель без прав перевернулся на мопеде на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 50 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе. 20-летний водитель не справился с управлением мопеда «Альфа».Двухколесный транспорт задел барьерное ограждение и упал.
Молодой мужчина сломал ногу и повредил плечо. Его доставили в больницу.
Инспекторы выяснили, что в мае прошлого года мужчина был лишен прав на 18 месяцев за пьяное вождение. Правоохранители составили два протокола. Мопед отправили на специализированную стоянку.
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