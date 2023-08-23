Водитель мопеда получил переломы в ДТП на брянской трассе

Молодой водитель без прав перевернулся на мопеде на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 50 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе. 20-летний водитель не справился с управлением мопеда «Альфа».Двухколесный транспорт задел барьерное ограждение и упал.

Молодой мужчина сломал ногу и повредил плечо. Его доставили в больницу.

Инспекторы выяснили, что в мае прошлого года мужчина был лишен прав на 18 месяцев за пьяное вождение. Правоохранители составили два протокола. Мопед отправили на специализированную стоянку.