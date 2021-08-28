Водитель Opel сбил девятилетнего мальчика на самокате в Брянске

Ребенка доставили в больницу.

Авария с участием ребенка произошла 27 августа около 20.00 на улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска.

Как сообщает областная ГИБДД, 42-летний водитель Opel Astra, двигаясь от улицы Литейной в крайнем левом ряду в сторону улицы III Интернационала на зеленый сигнал светофора, сбил девятилетнего мальчика, который выехал на пешеходный переход на самокате на красный свет.

Ребенка с закрытой травмой живота доставили в хирургическое отделение. В момент ДТП он находился без сопровождения взрослых.