Водитель погиб в аварии в Любохне

48-летний водитель умер в больнице после аварии в поселке Любохна. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Орловской в посёлке Любохна произошла авария. 48-летний водитель не справился с управлением «ВАЗ-21124». Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель с тяжёлыми травмами попали в больницу. Спустя несколько часов он там умер.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.