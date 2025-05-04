Водитель погиб в ДТП на брянской трассе в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

3 мая около 19 часов 30 минут в Карачевском районе на 20 км автодороги «Карачев – Пальцо» произошла авария. 51-летний водитель не справился с управлением автомобилем LADA-212140. Легковушка съехала в кювет и врезалась дерево.

Водитель от полученных травм погиб на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.