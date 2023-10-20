Водитель погиб в загоревшейся на брянской трассе иномарке

36-летний водитель погиб в сгоревшей после ДТП машине на трассе в Мглинском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 36 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь»-Мглин» в Мглинском районе произошло смертельное ДТП. 36-летний водитель не справился с управлением Daewoo Nexia. Легковушка съехала в кювет, врезалась в дерево и загорелась.

37-летняя пассажирка сломала ногу и получила ушибы, но смогла выбраться из машины. Её госпитализировали. Водитель оказался зажат в автомобиле и погиб.

Полиция проводит проверку по факту аварии.