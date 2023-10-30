Водитель получил травму на брянской трассе

31-летний водитель слетел с дороги и получил травмы на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 13 км автодороги «Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью». 31-летний водитель не справился с управлением Nissan X-Trail. Внедорожник съехал в кювет и перевернулся. Мужчина вывихнул тазобедренный сустав и получил ссадины нижних конечностей. Пострадавшего госпитализировали.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.