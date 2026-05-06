Водитель Porsche скрылся с места ДТП в Новозыбковском районе

2026, 06 мая 08:44

Водитель Porsche скрылся с места ДТП в Новозыбковском районе утром в понедельник. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Утром 4 мая в Новозыбковском районе произошла авария. 30-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Porsche. Иномарка съехала с проезжей части, задела металлический забор и перевернулась.

37-летняя пассажирка получила травмы. Водитель с места происшествия скрылся. Позже его задержали полицейские.

Инспекторы выяснили, что мужчина за два года 170 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения. Стражи порядка составили на него ещё два протокола.