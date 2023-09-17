Водитель пострадал в аварии в Брянске

Водитель пострадал при столкновении двух легковушек на перекрестке в Брянске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Красноармейской в Советском районе Брянска. 29-летний водитель за рулем Lada Granta проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Легковушка столкнулась с Cheri Suv. 49-летний водитель на встречной полосе поворачивал налево.

Автомобилист из Cheri получил ушибы грудной клетки и бедра. Госпитализация ему не потребовалась.