Водитель пострадал в ДТП на трассе в Почепском районе

Водитель пострадал при столкновении легковушки и грузовика на трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Почепском районе на 89 км федеральной автодороги «Брянск-Новозыбков» произошла авария. 46-летний водитель за рулём автомобиля Audi А6 врезался в стоящий на проезжей части грузовой автомобиль. После этого легковушка съехала в кювет. А грузовик покинул место ДТП.

Водитель Audi A6 с травмами попал в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии. Правоохранители ищут очевидцев происшествия. Сообщить важную информацию можно дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Брянской области по телефону: 8 (483) 274-36-84.