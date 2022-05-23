Водитель пострадал в ДТП в Новозыбковском район

«ВАЗ» улетел в кювет и перевернулся.

На 3 км автодороги «Новозыбков-Деменка-Кожановка» в Новозыбковском районе произошла авария. 50-летний водитель «ВАЗ-21053» не справился с управлением. Легковушка улетела в кювет и перевернулась.

У водителя врачи диагностировали перелом ключицы, вывих плеча и ушиб головы. Мужчину отправили в больницу.