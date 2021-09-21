Водитель повредил колесо из-за провалившегося асфальта в центре Брянска

ДТП произошло в Советском районе.

Житель Брянска рассказал в соцсетях о ДТП, которое произошло у супермаркета «Атлас» по улице Дуки в Советском районе. По его словам, под легковой машиной провалился асфальт. В результате автомобиль оказался серьезно поврежден.

«Дорога провалилась от легковой машины, что будет дальше – тротуары будут проваливаться с пешеходами?» – возмущаются брянские автомобилисты.