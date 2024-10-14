Водитель повредил позвоночник в ДТП на брянской трассе

Водитель повредил позвоночник в ДТП на трассе в Унечском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Унечском районе региональной автодороге «Унеча — Робчик» произошла авария. 47-летний водитель не справился с управлением автомобиля «Lada Granta», пытаясь избежать наезда на внезапно упавшее на дорогу дерево. Легковушка съехала в кювет.

Водитель с переломом грудного позвонка попал в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.