Водитель повредил спину в ДТП на брянской трассе

42-летний водитель попал в больницу с травмой спины после аварии в Трубчевском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 56 км автодороги «Брянск – Новозыбков – Трубчевск» в Трубчевском районе. 42-летний водитель на «ВАЗ-21140» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Врачи диагностировали у автомобилиста ушиб шейного отдела позвоночника и острую спинно-мозговую травму. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.