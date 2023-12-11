Водитель повредил спину в ДТП в Брянском районе

Водитель повредил спину при столкновении легковушки и грузовика на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 106 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. 58-летний водитель не справился с управлением «Лада Веста». Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой автомобиль.

40-летний водитель грузовика получил перелом поперечных отростков позвонков. Его отпустили домой с назначением лечения. Полиция проводит проверку.