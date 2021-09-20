Водитель «Приоры» врезался в дерево при проезде кольца под Суражом

Автомобилиста госпитализировали с тяжелыми травмами.

35-летний водитель «Лады приоры пострадал в результате аварии на 22-м километре дороги Унеча – Сураж в Суражском районе.

19 сентября около 23.20 автомобилист не справился с управлением при пересечении перекрестка с круговым движением. Машина наехала на бордюр, вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Водителя доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей лица, закрытым переломом правой берцовой кости и подозрением на перелом нижней челюсти.