Водитель сломал нос и рёбра в аварии на брянской трассе

66-летний водитель сломал нос и рёбра в аварии на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 4 км «Брянск-Новозыбков-Кокино-Скуратово» в Выгоничском районе произошло ДТП с пострадавшими. 19-летний водитель на Hyundai Elantra, объезжая остановившийся у края дороги транспорт, выехал на встречку. Там иномарка врезалась в Lada Largus.

66-летний водитель отечественной легковушки сломал нос и рёбра. Его отвезли в больницу.

Инспекторы выяснили, что водитель иномарки получил права менее двух лет назад. За это время к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения он привлекался 15 раз.