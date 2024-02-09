Водитель сломал позвоночник в ДТП на брянской трассе

48-летний водитель сломал позвоночник в ДТП на трассе в Дубровском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 199 км федеральной дороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Дубровском районе. 47-летний водитель не справился с управлением автомобиля Ford. Иномарка улетела в кювет.

Мужчину отвезли в больницу с компрессионным переломом позвоночника. Полиция проводит проверку по факту аварии.