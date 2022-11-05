Водитель троллейбуса попала под машину в Брянске

Водитель троллейбуса повредила ногу, попав под колёса иномарки в областном центре.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла на улице Советской. 51-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo на перекрестке с круговым движением сбил 43-летнюю женщину. Это была водитель троллейбуса. Она устанавливала токоприемники.

В аварии женщина получила ушиб голеностопного сустава. Её отпустили домой с назначением лечения.

Инспекторы проводят проверку по факту аварии.