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Водитель внедорожника сбил 15-летнего велосипедиста на тротуаре в Брянске

2021, 26 июня 11:46 Происшествия
Водитель внедорожника сбил 15-летнего велосипедиста на тротуаре в Брянске
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У школьника тяжелые травмы.

25 июня около 20.12 на улице Крахмалева в Советском районе Брянска 39-летний водитель Land Rover Discovery сбил 15-летнего велосипедиста.

Как сообщает областная ГИБДД, водитель выезжал с прилегающей территории. Мальчик ехал по тротуару от улицы Советской в сторону улицы Дуки.

Его госпитализировали с множественными ссадинами, открытым переломом пальца и переломом левой ключицы.

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