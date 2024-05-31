Водителя брянской УК суд оштрафовал за загрязнение окружающей среды

Водителя брянской управляющей организации суд оштрафовал за сброс жидких отходов в неустановленном месте. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Жирятинского района выявила нарушения закона при обращении с отходами. Так, в январе 2024 года водитель Жирятинского ЖКУ слил с грузовика жидкие бытовые отходы в лесополосе.

Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области привлёк сотрудника управляющей компании к административной ответственности за загрязнение окружающей среды. Суд оштрафовал мужчину на 60 тысяч рублей.