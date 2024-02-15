Водителя погрузчика из Погара обвиняют в убийстве мужчины током

Водителя погрузчика обвиняют в убийстве мужчины током по неосторожности на стройке в Погаре. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Приговор выслушает 61-летний житель Погара.

По версии следствия, 12 октября прошлого года на улице Полевой фигурант на стройке с помощью «КАМАЗ» с крановым манипулятором разгружал тротуарную плитку. Водитель допустил сближение стрелы манипулятора с проводом линии электропередач. Стоявший рядом с машиной заказчик получил удар током. 47-летний потерпевший умер в больнице.