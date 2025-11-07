Водителя с поддельными правами задержали инспекторы ДПС в Брянском районе
Водителя с поддельными правами задержали инспекторы ДПС в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На 114 км автодороги М-3 «Украина» в Брянском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль Mercedes. 29-летний водитель предъявил полицейским права. Документ вызвал у стражей порядка сомнение в подлинности.
При проверке по базам данных правоохранители установили, что удостоверение поддельное. Водитель признался, что фальшивый документ купил за границей. Мужчина был судим за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишён прав.
Возбуждено уголовное дело.