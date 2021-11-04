Водителя, сбившего девушку в Брянске, нашли в Московской области

В Брянск он приезжал по личным делам.

Полиция установила личность водителя, сбившего девушку в Брянске и скрывшегося с места ДТП.

Напомним, 28 октября около 19.00 неизвестный автомобилист, проскочивший на красный, сбил 23-летнюю девушку по улице Бежицкой в Брянске, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшую доставили в больницу с переломом голени.

Водитель с места ДТП скрылся. Полицейские предположили, что он управлял Toyota Land Cruiser 200, и попросили о помощи очевидцев.

Как сообщает областная ГИБДД, личность нарушителя удалось установить в результате оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался житель Московской области 1997 года рождения. 28 октября он на день приехал в Брянск по личным делам.

Внедорожник Toyota Land Cruiser изъяли и поместили на специализированную стоянку. С водителем правоохранители проводят следственные действия.