В Брянске неизвестный водитель сбил девушку и скрылся

Полицейские разыскивают нарушителя.

28 октября около 19.00 у дома № 257 по улице Бежицкой в Брянске неизвестный водитель сбил 23-летнюю девушку и скрылся с места ДТП.

Как сообщает городской ОГИБДД, автомобилист двигался со стороны улицы Ульянова в сторону улицы Объездной на запрещающий сигнал светофора. Девушка переходила дорогу на зеленый свет.

Ее госпитализировали с переломом правой голени.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Личность водителя устанавливается.