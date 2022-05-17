Водителя внедорожника из Брянска осудили за смертельное ДТП

Автомобилист скрылся с места аварии.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Брянска.

В октябре прошлого года мужчина, за рулём Toyota Land Cruiser 150 в деревне Селище Навлинского района сбил пешехода. Не останавливаясь автомобилист скрылся с места аварии. 48-летний мужчина погиб.

Виновного суд приговорил к пяти годам и двум месяцам в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.