Водителя внедорожника подозревают в наезде на девушку в Брянске

Горожан просят помочь в поисках нарушителя.

ГИБДД Брянской области просит жителей региона помочь в поисках водителя, сбившего 23-летнюю девушку у дома № 257 по улице Бежицкой. ДТП произошло 28 октября около 19.00. Водитель проскочил на красный и сбил пешехода, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Девушку доставили в больницу с переломом правой голени. С места ДТП водитель скрылся.

Полиция предполагает, что к наезду причастен мужчина плотного телосложения, на вид около 40 лет, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser 200 модельного ряда 2012-2015 года. На передней части машины установлена хромированная защита переднего бампера. Был одет в футболку белого цвета.

Всех, кто располагает о случившемся какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: 74-88-40, 74-71-02. Также можно обратиться лично в отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по адресу: проспект Московский, 88.