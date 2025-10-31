Водителю из Брянска грозит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД

Водителю из Брянска грозит штраф за попавшее на видео и опубликованное в соцсети нарушение ПДД. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска провели проверку публикации в социальной сети. На видео попал момент нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля BMW в областном центре.

Правоохранители выяснили, что 27 октября в 16 часов 35 минут на улице Красноармейской в районе дома № 174 27-летний брянец за рулём иномарки не подал сигнал поворота и не занял крайнее положение при съезде с перекрестка с круговым движением. На нарушителя инспекторы составили четыре административных материала, в том числе за тонировку машины. Водителю грозит штраф.