Водителю стало плохо на брянской трассе

Водителю стало плохо по дороге в Почепском районе и он получил травмы, сообщили в региональном ГИБДД.

На 92 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Белоруссия» в Почепском районе произошло ДТП. 49-летний водитель на LADA Largus почувствовал себя плохо за рулём и потерял управление. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель с различными травмами попал в больницу. Мужчина был пристегнут ремнем безопасности и трезв. Полиция проводит проверку.