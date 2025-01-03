Военные сбили 11 беспилотников за ночь с четверга на пятницу. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера 2 декабря до раннего утра 3 декабря военнослужащие Министерства обороны России пресекли очередную массированную атаку ВСУ на Брянскую область. Над регионом обнаружили 11 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны .

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.