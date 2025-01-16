Волонтёры и полиция ищут 45-летнего жителя Брянска

Волонтёры и полиция 10 дней ищут 45-летнего жителя Брянска. Ориентировку распространили в отряде «Лиза Алерт».

Александр Ильич Никишкин пропал в Брянске. 45-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими 6 января.

Приметы пропавшего: рост 178 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые с сединой, карие глаза, шрам над верхней губой. Мужчина был одет в чёрную куртку, тёмно-синие джинсы, тёмные зимние кроссовки. С собой у него был рюкзак.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.